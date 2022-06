Bas-Rhin : un nouveau centre technique municipal en construction à Bischwiller

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le futur centre technique de la ville de Bischwiller (Bas-Rhin) regroupera ses ateliers municipaux sur le site de l’ancienne usine Metzeler Mousse, rue de Rohrwiller.

La création du nouveau centre technique municipal de Bischwiller (Bas-Rhin) a été actée en mars 2021. Le projet vise à réorganiser les ateliers municipaux répartis actuellement sur cinq lieux. L’objectif est d’améliorer les conditions de travail des employés et de gagner en productivité.

Pour ce projet, la Ville a fait l’acquisition de l’ancienne usine Metzeler Mousse, fermée depuis 2007. Elle se compose de deux halls accolés sur une surface totale d’environ 2 hectares. Ces deux locaux seront entièrement restructurés, avec la création de différents ateliers, de locaux sociaux et administratifs et de lieux de stockage. Le site sera doté de matériaux biosourcés aux fins d’isolation et de panneaux photovoltaïques.

L’appel d’offres a été lancé en juillet 2021 et les travaux ont commencé en février dernier pour une livraison prévue d’ici à la fin de l’année 2022. La maîtrise d’œuvre est attribuée à Formats Urbains Architectes. Le coût de l’opération est estimé à plus de 3 millions d’euros.