Bas-Rhin : trois nouveaux bassins pour la piscine de Hautepierre, à Strasbourg

La piscine de Hautepierre, à Strasbourg (Bas-Rhin), a achevé son extension. Depuis le mois d’août 2023, trois nouveaux bassins sont ouverts au public. Inaugurés récemment par l’Eurométropole, ils ont été conçus pour les familles et les enfants. Le premier bassin, qui s’étend sur une surface de 140 m2, dispose d’un système de détection de noyade et de divers aménagements ludiques (col-de-cygne, buses de massage…). Le deuxième présente des dimensions plus modestes (profondeur maximale 80 cm). Enfin, le troisième est une pataugeoire de 35 centimètres de profondeur, conçue spécialement pour les tout-petits.

Ces équipements ont été livrés avec de nouveaux vestiaires et des sanitaires adaptés aux enfants en bas âge. Grâce à ces ajouts, la piscine de Hautepierre peut désormais accueillir 1 450 personnes, contre 1 300 auparavant. Un budget de 7 millions d’euros a été mobilisé pour cette extension. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du plan Piscines de l’Eurométropole, qui souhaitait proposer un centre aquatique accessible à tous.