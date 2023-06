Bas-Rhin : travaux jusqu’en juillet 2023 sur l’A35, entre l’échangeur 58 de Schaffhouse et l’échangeur 59 de Scheibenhard

Depuis le 29 mai 2023, des travaux sont entrepris sur l’A35 entre l’échangeur 58 de Schaffhouse et l’échangeur 59 de Scheibenhard, dans le département du Bas-Rhin. Ce chantier, mené par la collectivité européenne d’Alsace (CEA), porte sur le remplacement de la couche de roulement de la chaussée ainsi que sur la réalisation d’un nouveau marquage au sol.

L’opération, répartie en deux phases, entraîne quelques modifications de la circulation. À certains endroits, notamment, la vitesse est abaissée de 80 à 50 km/h. Quelques déviations sont également mises en place. La CEA invite les automobilistes à les respecter pour la sécurité de tous.

Ces aménagements ont pour vocation d’entretenir la chaussée et de sécuriser cette voie. Ils s’inscrivent dans le cadre du programme de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières de la collectivité dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Ces interventions dureront jusqu’au 1er juillet 2023.