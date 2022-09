Bas-Rhin : Travaux de réhabilitation du toit du Zénith de Strasbourg.

Le Zénith Strasbourg Europe, construit en 2007, est une salle de spectacle avec une capacité d’accueil de 12 000 personnes. Il est situé dans l’Eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin). Cet édifice culturel est devenu vétuste et la Municipalité a décidé de lancer les travaux de rénovation. Le chantier devrait prendre fin d’ici à 2023.

Les opérations de restauration concernent la toiture d’une superficie de 16 000 m² et les équipements de sécurité de l’infrastructure. Les travaux comprendront la réfection de l’étanchéité de la toiture et la réhabilitation de la structure de l’édifice. Les dispositifs d’isolation et d’imperméabilité seront également remplacés. En outre, la structure en charpente ainsi que les menuiseries seront rénovées.

La direction du Zénith entend aussi remettre aux normes la sécurité incendie de la zone d’exposition se trouvant dans le hall d’entrée. En effet, l’espace a besoin d’un système de désenfumage naturel. Des sorties d’évacuation accessibles aux personnes à mobilité réduites devraient être ajoutées.

Ces travaux visent à élargir les offres de prestations de l’établissement et à améliorer l’accueil au sein du bâtiment.