Bas-Rhin : travaux d’entretien sur plusieurs lignes de trams à Strasbourg

Chaque année, la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) profite de la saison estivale pour procéder à la rénovation des voies ferrées de ses tramways. L’objectif de la CTS est d’améliorer le confort des usagers. Cet été, elle a lancé un nouvelle série de travaux à Strasbourg (Bas-Rhin). En effet, du 3 juillet au 25 août, les travaux portaient sur la maintenance et la réfection des voies des lignes des trams A, D et E. Ces opérations indispensables devraient permettre de garantir la sécurité de l’ouvrage et des voyageurs.

Le chantier, réparti en trois phases, a entraîné des perturbations sur la circulation. Durant ces aménagements, des bus de remplacement ont été mis à la disposition des usagers afin d’assurer les liaisons entre les stations. Ce chantier s’inscrit dans le cadre de la continuité des interventions de modernisation des infrastructures ferroviaires lancées par la CTS.