Bas-Rhin : StarDock – L’Alternatif est le premier projet immobilier en bail réel solidaire à Strasbourg

À Strasbourg (Bas-Rhin), deux immeubles d’habitation sont en cours de construction dans le quartier Starlette. Le premier est situé le long de la route du Petit-Rhin, le second le long du bassin Vauban. Ils devraient être achevés en 2024 et seront livrés avec un local commercial, une bibliothèque et un parking de près de 500 places. Le site comportera aussi un pôle de mobilités et de services.

La construction des deux bâtiments fait partie d’un programme immobilier d’accession sociale, baptisé « StarDock – L’Alternatif ». Le projet vise à répondre aux besoins en logements sociaux dans le territoire métropolitain de Strasbourg. Les deux édifices compteront environ 80 appartements, dont une trentaine seront commercialisés en bail réel solidaire (achat du logement, mais location du foncier). Cette offre sera notamment proposée aux familles à revenus modestes.

Confiée à la société Eiffage Construction Alsace, l’opération s’inscrit dans la continuité d’un premier projet immobilier, lancé à Illkirch-Graffenstaden par la société coopérative d’HLM Habitat de l’Ill.