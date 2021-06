Bas-Rhin : Sew Usocome agrandit son usine de Brumath

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Travaux d'extension Supprimer Valider Valider

L’entreprise Sew Usocome entend développer ses activités en agrandissant son site de production de Brumath.

La société Sew Usocome, spécialisée dans la conception de solutions d’entraînement et d’automatisation (moteur électrique, variateur de vitesse mécanique, bus de terrain, etc.), filiale du groupe allemand Sew-Eurodrive, prévoit d’agrandir son usine de production implantée à Brumath (Bas-Rhin). Le début des travaux est attendu pour le deuxième semestre 2021, avec une mise en service en 2024. Ce chantier, couvrant une surface de 9 ha, est chiffré à 70 M€.

Cet agrandissement permettra à l’entreprise de créer un nouveau magasin automatisé et d’accroître les capacités de montage et de stockage de l’unité brumathoise. Il a aussi pour objectif de libérer de l’espace autour des usines de Forbach (Moselle) et d’Haguenau (Bas-Rhin). À sa livraison, le site proposera 24 500 m² de nouveaux bâtiments.

Outre ses usines de production à Brumath, à Haguenau et à Forbach, l’entreprise Sew Usocome dispose de centres de support et de services à Lyon (Rhône-Alpes), à Nantes (Loire-Atlantique), à Paris, ainsi qu’à Bordeaux (Gironde).