Bas-Rhin : restauration des écluses de Gambsheim

L’établissement public Voies Navigables de France a engagé des opérations de restauration des écluses de Gambsheim (Bas-Rhin).

Cette année, Voies navigables de France (VNF) a prévu la restauration des écluses de Gambsheim (Bas-Rhin), qui se situent sur le Rhin. Les travaux seront lancés en octobre 2022.

La direction de l’ingénierie et de la maîtrise d’ouvrage (Dimoa) de VNF a déjà engagé des travaux préparatoires sur les écluses situées à l’est du fleuve. Confiés aux entreprises Endel et Demathieu-Bard, ces travaux consistent à renforcer les rails de guidage de la porte en amont, à remplacer les pièces de fonctionnement des portes et à serrer les boulons de la porte en aval. De nouveaux câbles de levage seront aussi mis en place, et les jointures dégradées seront colmatées.

La restauration des écluses de Gambsheim est un chantier qui devrait se dérouler en plusieurs phases. La première, qui doit s’étaler sur dix-huit mois, consistera à désinstaller la porte en amont du sas ouest des écluses. Cette structure de 72 tonnes fera l’objet d’une restauration et d’un désamiantage hors site avant d’être réinstallée. La seconde phase du chantier permettra d’effectuer les mêmes opérations sur les portes du sas est.

Au total, un budget de 30 millions d'euros est alloué à ce projet qui est soutenu par la région Grand Est.