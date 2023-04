Bas-Rhin : restauration de la poterie de Betschdorf

L’atelier de poterie de Betschdorf se distingue par l’importance qu’il accorde aux procédés de fabrication ancestraux. Le bâtiment qui l’abrite est ainsi le témoin d’un savoir-faire emblématique de la commune. Affecté par les méfaits du temps, ce site, classé monument historique, menace aujourd’hui de s’effondrer. Pour y remédier, des travaux seront réalisés afin de préserver et de pérenniser la structure. Ils porteront notamment sur la restauration de la couverture, de la charpente, de la zinguerie, des auvents et des lucarnes. Des aménagements seront également effectués au niveau de la façade, des encadrements de fenêtres et des volets. S’y ajouteront des travaux de confortement du four à bois, dont la restauration de la voûte, du muret de soutènement et la restitution d’une couverture en tuiles.

Les travaux seront financés par la Fondation Stéphane Bern, dans le cadre de son programme de sauvegarde du patrimoine en péril. Selon le calendrier prévisionnel, les interventions devraient être lancées au cours du printemps 2023.