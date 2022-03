Bas-Rhin : restauration de cinq immeubles de la rue de l’Oignon à Saverne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Saverne, une opération de restauration immobilière sera réalisée sur cinq immeubles de la rue de l’Oignon.

Validée par la mairie de Saverne (Bas-Rhin), une opération de restauration immobilière (ORI) sera réalisée sur les immeubles 7, 8, 12, 14 et 18 de la rue de l’Oignon. Les travaux sur les parties communes porteront principalement sur le remplacement des menuiseries extérieures, la mise aux normes des réseaux, la réfection des toitures et des cages d’escalier ainsi que sur la reprise des planchers et des façades. Sur les parties privatives, c’est-à-dire dans les logements, les aménagements consisteront à refaire les pièces dégradées, à améliorer l’isolation et à effectuer une mise aux normes de confort, d’habitabilité ainsi que de sécurité.

La restauration des cinq immeubles s’inscrit dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat - renouvellement urbain (OPAH-RU). Le coût total des travaux est estimé à plus de 1 million d’euros. Une partie de ce budget sera financée par des subventions octroyées aux propriétaires. Ces dernières incluent des participations de l’Agence nationale de l'habitat (ANAH), de la Caisse des dépôts, de la Collectivité européenne d’Alsace, de la Communauté de communes du Pays de Saverne et de la Mairie de Saverne. Précisons que pour ces instances, l’objectif est d’inciter à la rénovation de logements du centre-ville en proposant des soutiens financiers.