Bas-Rhin : requalification de l’ancien centre équestre d’Obernai

Appartenant à la Ville, le site de l’ancien centre équestre d’Obernai (Bas-Rhin) s’étend sur une superficie de près de 9 100 m². Désaffecté depuis 2019, il fait l’objet d’un projet de requalification en vue de le transformer en une zone publique d’agrément et d’activités de plein-air.

Ce programme de reconfiguration comprendra notamment la rénovation des anciennes écuries, afin d’accueillir les activités de diverses associations locales, et des sanitaires publics. Il prévoit également la création d’espaces verts, d’une voie verte, d’une aire d’agrès pour adultes, ainsi que l’aménagement d’un parking public.

Les travaux devraient débuter cette année avec la démolition des installations datant de 1966, à savoir le manège, les boxes équestres et les écuries annexes. Un hall de stockage de plus de 145 m² dédié au pôle logistique et technique de la ville sera édifié à la place de ces bâtiments. Il sera intégralement construit en bois et sa structure inclura un plancher haut constitué d’un solivage, permettant ainsi l’installation de nids d’hirondelles. Une citerne enterrée de 15 m³ sera mise en place pour récupérer les eaux de pluie de la toiture du hall.