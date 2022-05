Bas-Rhin : réouverture du pont tournant de Vendenheim

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Vendenheim, l’ouvrage du pont tournant sur le canal de la Marne-au-Rhin a été rénové

Le pont tournant de Vendenheim (Bas-Rhin) est un ouvrage d’art qui permet de franchir le canal de la Marne-au-Rhin au niveau de la rue Lignée. L’Eurométropole de Strasbourg et Voies navigables de France ont décidé d’en effectuer la rénovation à cause de la vétusté et de la non-conformité de l’infrastructure.

L’opération, lancée en juin 2021, a été confiée à la société de construction Eiffage. Les travaux, réalisés en usine, ont duré onze mois. Ils ont porté sur un élargissement du tablier du pont, ce qui a permis de créer un trottoir de 1,40 mètre de largeur. La structure métallique a aussi été refaite à neuf, de même que le mécanisme et les systèmes hydrauliques et d’automatisation. Après la réinstallation de l’ouvrage sur le canal, un nouvel enrobé a été appliqué sur la chaussée. Des travaux de mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ont été également réalisés, conformément à la loi Handicap. En outre, le dispositif de commande à distance a été intégré au réseau informatique du service de l'information et de la régulation automatique de la circulation (Sirac) de Strasbourg.

Après cette rénovation, le pont tournant a été rouvert à la circulation le 20 avril 2022.