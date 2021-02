Bas-Rhin : réouverture de la liaison Chatenois-Sélestat en mars 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Circulations Supprimer Valider Valider

La liaison Châtenois-Sélestat se fera via un passage souterrain. Sa réouverture est prévue dans le courant du mois de mars 2021.

La réalisation d’un passage à 2 x 2 voies, entre le rond-point qui dessert Sélestat et Châtenois (Bas-Rhin), et le rond-point desservant les bretelles d’autoroute de l’A35, est actuellement en voie d’achèvement. Cette phase du chantier entre dans le cadre du projet d’aménagement du contournement de Châtenois. Elle devrait prendre fin d’ici fin mars 2021 si les conditions sanitaires et météorologiques sont favorables.

La Ville de Sélestat souhaite dédier une partie de la liaison Châtenois-Sélestat aux cyclistes grâce à un aménagement bidirectionnel réservé. Une voie de 5 m sera quant à elle dédiée aux riverains, aux transports collectifs et aux véhicules de service. L’objectif est de maintenir la tranquillité du quartier résidentiel Ouest, en évitant un trafic pouvant atteindre 3 000 véhicules par jour. À terme, les intersections et la chicane situées sur le terre-plein central laisseront place à un tunnel passant sous la RN59.