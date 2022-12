Bas-Rhin : réouverture de la chambre à gaz de l’ancien camp de concentration du Struthof après des travaux de rénovation

Après près de deux ans de rénovation, la chambre à gaz de l’ancien camp de concentration du Struthof (Bas-Rhin), en région Grand Est, rouvre ses portes au public, le 26 novembre 2022.

Le chantier a porté sur une restauration du patrimoine et non une reconstruction ou une réhabilitation. Les travaux ont permis de stopper les dégradations engendrées par l’humidité. Ils ont, entre autres, inclus la réfection de plusieurs bâtiments, dont les huit miradors et la requalification des abords de l’édifice afin d’en assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Soulignons qu’à l’intérieur du bâtiment, restauré pour plus de 1,5 million d’euros, les visiteurs passeront par trois pièces avant d’accéder à la petite chambre à gaz de neuf mètres carrés à la faïence blanche. La rénovation de cette chambre a pour vocation non seulement de sauvegarder ce patrimoine historique, mais aussi de faire connaître au public toute son histoire.