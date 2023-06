Bas-Rhin : rénovation du foyer Saint-Léon à Bischwiller

Racheté par la Ville de Bischwiller (Bas-Rhin) en 2022, le foyer Saint-Léon va bénéficier d’importants travaux de rénovation. Une extension est prévue pour améliorer les conditions d’accueil. Le chantier devrait commencer en septembre 2023 pour une livraison à la fin de l’année 2024.

Conçu par le cabinet Echo Architecture, le projet comprend la mise aux normes globale du bâtiment et la création de nouveaux espaces. Un hall, un office traiteur, un bar, un vestiaire et des sanitaires seront aménagés pour un usage optimal. L’extension sera accolée au bâtiment existant afin de limiter les surfaces de circulation. Les espaces extérieurs feront également l’objet de travaux de réaménagement. Ceux-ci comprendront notamment la désimperméabilisation des surfaces en enrobé et l’installation de pavés drainants. La réalisation de 40 places de stationnement est également programmée.

Après sa rénovation, l’équipement sera utilisé par l’association du foyer Saint-Léon et d’autres organisations. Il sera aussi possible de le louer pour des événements privés.