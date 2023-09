Bas-Rhin : rénovation de la voie ferrée entre Haguenau et Wissembourg

La SNCF procède à la modernisation du tronçon de la voie ferrée entre Haguenau et Wissembourg, dans le département du Bas-Rhin. Les travaux vont durer jusqu’à fin septembre 2023. Sur une longueur de huit kilomètres, tous les éléments constitutifs du chemin de fer, dont les rails et les ouvrages d’art, seront rénovés. Le passage à niveau numéro 40 est aussi concerné par cette réhabilitation. L’ensemble des opérations est évalué à près de 15 millions d’euros. La moitié de ce montant est prise en charge par la région Grand Est et le reste est financé par l’État et la SNCF.

L’entretien de cette voie ferrée vise à assurer et à améliorer sa performance ainsi qu’à garantir la sécurité et le confort des usagers. Ces aménagements sont également menés pour réduire les incidents et les irrégularités du trafic. Dans l’optique de mettre en place une économie circulaire, les rails, le ballast et les traverses qui seront enlevés seront revalorisés