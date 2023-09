Bas-Rhin : rénovation de la rue Charles-de-Gaulle, à Geispolsheim

À Geispolsheim (Bas-Rhin), la rue Charles-de-Gaulle fait l’objet d’une rénovation depuis le 11 septembre 2023. Le chantier, qui est mené par l’Eurométropole de Strasbourg, s’étendra de la place Malraux au rond-point de la route d’Entzheim. Les travaux porteront sur le rabotage de l’enrobé existant et l’application d’une nouvelle couche. Afin de garantir la qualité, la chaussée sera refaite sur toute sa largeur. L’opération devrait durer environ deux mois et se déroulera en trois phases.

La première étape a concerné le tronçon compris entre la place André-Malraux et la rue de la Haie. Le deuxième stade de la réfection est en cours sur la section située entre la rue de la Haie et celle du Maréchal-Leclerc. La dernière partie débutera à compter du 6 octobre prochain et s’étendra jusqu’à l’avenue d’Entzheim.

Par ailleurs, les travaux programmés sur l’autoroute M35 ont pris fin mi-août. Ils ont porté sur la réhabilitation de sept kilomètres de voie, de la maison d’arrêt de Strasbourg à Geispolsheim.