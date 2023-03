Bas-Rhin : réhabilitation du pont de l’Europe à Strasbourg

À partir du mois de mai 2023, la circulation sur le pont de l’Europe, qui relie les villes de Strasbourg (Bas-Rhin) et de Kehl (en Allemagne), sera réduite à une seule voie. Le pont sera également interdit aux poids lourds. Il s’agit d’une disposition prise en vue d’une restructuration de l’ouvrage. En effet, l’Eurométropole et le Conseil régional de Fribourg (RPF) prévoient de renouveler les revêtements de la chaussée et des trottoirs. Les travaux porteront aussi sur le remplacement des joints de dilatation et sur la réparation de la protection anticorrosion des balustrades et du système de drainage. Enfin, de nouveaux équipements d’éclairage seront installés sur une partie de la passerelle.

Le chantier devrait durer jusqu’au mois de septembre prochain. Selon la métropole, l’objectif est d’entretenir la structure ainsi que de traiter les problèmes de fragilité au niveau des jointures. Au total, deux millions d’euros seront investis dans cette réhabilitation. Le financement sera partagé par la République fédérale d’Allemagne et l’Eurométropole de Strasbourg.