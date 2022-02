Bas-Rhin : réhabilitation de la rue Saint-Joseph à Molsheim jusqu’en juin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La première phase des travaux de réhabilitation de la rue Saint-Joseph à Molsheim est programmée de février jusqu’à fin avril 2022. Elle concerne la rénovation des réseaux humides.

La ville de Molsheim (Bas-Rhin) poursuit ses actions pour rénover les réseaux d’eaux et d’assainissement sur son territoire. Dans ce cadre, des travaux d’aménagement seront engagés rue Saint-Joseph. À l’issue du chantier, ce sera la rue des Capucins qui fera l’objet d’une réhabilitation.

La première phase des travaux s’étalera de février à la fin du mois d’avril 2022. Elle sera réalisée par l’entreprise Eurovia et concernera la rénovation des réseaux humides. La Ville prendra, par la suite, le relais pour la réhabilitation de la voirie jusqu’à fin juin 2022.

Précisons qu’il n’a pas été possible d’organiser une réunion publique pour expliquer l’objet du chantier, en raison de la situation sanitaire actuelle. Toutefois, la Ville a pris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès des riverains durant cette opération de rénovation. Pendant la durée des travaux, et selon l’évolution du chantier, la circulation et le stationnement seront interdits dans la rue Saint-Joseph. Aussi, l’accès à la rue de la Boucherie sera modifié temporairement.