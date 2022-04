Bas-Rhin : réhabilitation complète de l’espace Charrons – Pharmaciens à Bischwiller

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Bischwiller (Bas-Rhin), le chantier d’aménagement de l’espace Charrons – Pharmaciens est une opération exemplaire de mise en valeur de bâtiments anciens.

Le projet d’aménagement de l’angle des rues des Charrons et des Pharmaciens, à Bischwiller (Bas-Rhin), avait été présenté au conseil municipal en juillet 2020. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur d’immeubles anciens dans le quartier prioritaire du centre-ville. En juin 2021, les élus de la Ville ont validé la transformation des trois immeubles de l’espace Charrons – Pharmaciens. Le rez-de-chaussée accueillera des activités culturelles et associatives, tandis que les étages seront réhabilités en logements. L’objectif de la Ville est de promouvoir un lieu pour les expositions artistiques et de valoriser le patrimoine existant.

Concrètement, l’un des bâtiments accueillera, à terme, la nouvelle « Vitrine des Arts » dotée de façades vitrées ouvertes sur une cour intérieure, le conseil citoyen ainsi que des locaux associatifs modulables. Des logements de types T2 et T3, gérés par Alsace Habitat, seront créés aux étages.

La maîtrise d’œuvre des travaux est confiée à l’agence d’architecture Archetype. Cette équipe a été retenue pour son projet qui répondait aux exigences architecturales, programmatiques et financières de la ville de Bischwiller, concernant les locaux communaux et les logements sociaux.