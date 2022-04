Bas-Rhin : poursuite des travaux de réaménagement du centre-ville d’Erstein

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La Ville d’Erstein (Bas-Rhin) continue ses actions pour améliorer le cadre de vie en centre-ville. Les rues du Capitaine-Da et du Général-de-Gaulle sont en travaux.

De nombreux travaux sont prévus à Erstein (Bas-Rhin) dans le cadre du réaménagement du centre-ville, et de nombreuses rues sont concernées. Après le pavage de la rue de Strasbourg en décembre 2021, ce sont la rue du Capitaine-Da et les abords du monument aux morts qui bénéficient de travaux.

Le chantier a commencé récemment par le remplacement des réseaux d’eau et d’assainissement dans la rue du Vieux-Marché. Suivront immédiatement les travaux de voirie, et notamment l’adaptation du trottoir nord de la rue du Général-de-Gaulle, entre la rue du Capitaine-Da et la rue de l’Arc-en-ciel. Ces travaux sont nécessaires pour la future mise en sens unique de la rue du Capitaine-Da.

En outre, le pont sur l’Ill, sur la rue du Général-de-Gaulle, fera l’objet d’une réfection à partir du mois de juin 2022. Les travaux occasionneront des perturbations de circulation.