Bas-Rhin : poursuite de la concertation publique sur l’extension de la ligne F du tramway vers l’ouest

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Tramway Supprimer Valider Valider

À Strasbourg (Bas-Rhin), un nouvel atelier participatif a eu lieu le 12 juillet 2022 sur le projet d’extension du tramway vers l’ouest.

L’extension du réseau de tramway vers l’ouest de l’agglomération strasbourgeoise a été lancée en 2021. Le projet fait l’objet d’une démarche de concertation jusqu’en 2023, avant le début des travaux. Il porte sur le prolongement de l’infrastructure de la ligne F du tramway, de la station « Comtes » jusqu’à l’entrée de Wolfisheim (Bas-Rhin). Précisons que l’extension de cette ligne depuis le centre-ville de Strasbourg à l’entrée du quartier de Koenigshoffen a été mise en service en août 2020.

La phase de l’enquête publique se poursuit. Un nouvel atelier participatif a eu lieu le 12 juillet dernier au Foyer Saint-Paul à Strasbourg. Elle a permis d’ouvrir le débat sur le réaménagement de la route des Romains, entre la rue de l’Engelbreit et la rue Virgile, et de l’ouvrage de franchissement des voies ferrées entre la rue du Rail et la rue du Chemin-de-Fer, sur l’aménagement des abords du tracé du tramway, et sur celui du parvis du centre socioculturel Camille-Claus ainsi que le terminus à Wolfisheim.