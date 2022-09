Bas-Rhin : Pixel, une nouvelle résidence dans le quartier Hautepierre, à Strasbourg.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Strasbourg (Bas-Rhin), l’office de l’habitat social Opidia vient de livrer un nouveau programme immobilier dans le quartier en renouvellement de Hautepierre.

L’habitat constitue l’une des priorités du programme de renouvellement urbain du quartier de Hautepierre, à Strasbourg (Bas-Rhin). S’articulant autour des mailles Brigitte et Éléonore, ce projet de rénovation prévoit entre autres la réalisation de programmes neufs à la place des immeubles d’Éléonore qui longent l’avenue Racine. La résidence Pixel s’inscrit dans cet objectif.

Située à l’angle des avenues Dante et Racine, elle est composée de deux bâtiments comprenant respectivement 19 et 22 appartements, de garages en sous-sol, de parkings extérieurs et d’un ascenseur. Chaque logement bénéficie également d’un balcon ou d’une terrasse. En termes d’architecture, Pixel arbore un style contemporain avec des teintes douces. Tous les appartements répondent, par ailleurs, aux normes de la RT 2012. Ils sont raccordés au réseau de chaleur urbain et sont équipés des panneaux solaires.

Précisons qu’en tout, plus de 300 logements sociaux devraient être détruits dans le cadre du projet de rénovation de Hautepierre.