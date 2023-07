Bas-Rhin : ouverture du foyer d’accueil spécialisé Le Colibri à Bischwiller

Baptisé Le Colibri, le foyer d’accueil médicalisé et spécialisé de Bischwiller, dans le département du Bas-Rhin, a été récemment inauguré. Installé au sein du centre hospitalier départemental de Bischwiller (CHDB), il est situé dans une nouvelle construction faisant la jonction entre les bâtiments rénovés de Sainte-Louise et Sainte-Odile.

D’une superficie de plus de 7 000 m², l’ouvrage présente une architecture contemporaine simple. Il est doté de 60 chambres individuelles offrant des déambulations sécurisées. Les résidents bénéficient aussi d’un espace extérieur végétalisé et dynamique, proposant diverses activités ludiques et thérapeutiques.

Estimée à plus de 12 millions d’euros, l’opération contribue à l’attractivité du CHDB. Par ailleurs, elle vise à mettre à disposition des adultes en situation de handicap, un lieu de vie confortable et adapté à leurs besoins de prise en charge sanitaire et médico-sociale. Avant d’être aménagé au sein du centre hospitalier, le foyer était situé de l’autre côté de la route, dans un bâtiment qui date de 1974.