Bas-Rhin : ouverture de la résidence Les Jardins d’Arcadie dans l’Hôtel des Postes à Strasbourg

Depuis plusieurs années, Bouygues Immobilier effectue des travaux de réhabilitation à l’Hôtel des Postes dans le quartier de la Neustadt à Strasbourg (Bas-Rhin). À terme, le bâtiment comprendra, entre autres, des logements, des bureaux neufs et un bureau de poste. Dans le cadre de sa métamorphose, il accueille, depuis le 5 juin 2023, un ensemble immobilier destiné aux seniors, baptisé « Les Jardins d’Arcadie ».

Cette nouvelle résidence propose 84 appartements en location meublée. Répartis sur plusieurs étages de l’Hôtel des Postes, les logements sont équipés et aménagés pour répondre aux besoins de ses futurs occupants et pour favoriser leur bien-être. Les habitations, allant du studio au T3, disposent toutes d’une cuisine ouverte et d’une salle de bains. Cette infrastructure comprend également des espaces communs pour la restauration et les activités sportives. S’y ajoute un parking souterrain d’une capacité de 120 places.

Afin d’offrir aux résidents une qualité de vie optimale, l’Hôtel des Postes propose aussi des commerces et des services.