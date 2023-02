Bas-Rhin : ouverture d’un centre médico-social et socioculturel à Strasbourg

La commune de Strasbourg (Bas-Rhin) a inauguré le 1er février 2023 un nouvel équipement public, implanté dans le quartier du Port du Rhin. Il s’agit d’un bâtiment qui regroupe un centre socioculturel (en rez-de-chaussée) et un centre médico-social (à l’étage). Le premier propose différents services publics : accueil de loisirs pour les enfants, ateliers de chant, accompagnement scolaire… Cet établissement a pour objectif principal de permettre aux familles et aux jeunes d’accéder à des activités ludiques, sportives et culturelles. Le second, le centre médico-social, est destiné à améliorer l’accompagnement médical des habitants à travers une offre de consultations ainsi qu’un service de protection maternelle et infantile.

L’ouvrage a obtenu le label Effinergie +. Il est construit selon les normes de sécurité et d’accessibilité en vigueur. Selon la mairie, la création de cet équipement vise à proposer un service public de proximité en adéquation avec le développement du quartier du Port du Rhin. Un budget d’environ 3,5 millions d’euros a été notamment investi dans ce projet. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, la Collectivité européenne d’Alsace, la région Grand Est et l’État ont soutenu financièrement la construction du bâtiment.