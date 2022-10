Bas-Rhin : mise en service d’une nouvelle section entre Ittenheim et Wolfisheim sur l’axe Strasbourg-Wasselonne.

Les travaux de réaménagement sur la section M228-Wolfisheim, lancés en mars 2021, sont terminés. Ce chantier entre dans le cadre du projet Transport en site propre de l’ouest (TSPO) de Strasbourg (Bas-Rhin). Le projet consiste à transformer une trois voies en axe 2 x 2 voies ainsi qu’une voie réservée aux transports en commun en remplacement de la bande d’arrêt d’urgence. La phase de réfection et de sécurisation a concerné un tronçon d’environ 4,5 kilomètres de routes. Désormais, les bus peuvent circuler à la droite des autres véhicules, sur l’itinéraire Ittenheim et Wolfisheim, avec une vitesse de plus de 50 km/h.

Par ailleurs, une nouvelle phase de travaux de réaménagement devrait débuter d’ici à mars 2023 pour une ouverture prévue d’ici à la fin 2024. Cette étape devrait contribuer à l’amélioration des déplacements dans cette section dépourvue d’une desserte ferroviaire. Elle permettra ainsi à la région Grand Est de résoudre la problématique liée au réseau routier tout en facilitant l’accès à l’agglomération dans les meilleures conditions. En plus de l’aménagement des voies, les travaux consisteront également à créer des échangeurs routiers et des chemins agricoles dédiés dans une démarche respectant les enjeux environnementaux. Le coût de ce projet s’élève à 36 millions d’euros.