Bas-Rhin : livraison du bâtiment spécialisé ORL du campus Nextmed en 2023 à Strasbourg

Lancé en 2012, le projet de parc des technologies médicales Nextmed vise à réunir des entreprises du milieu de la santé sur le site de l’hôpital civil de Strasbourg (Bas-Rhin). Des travaux de remise en état ont été réalisés en 2019 et en 2020 avant la viabilisation du site et l’aménagement d’une voirie de desserte interne. En 2021, le chantier est entré dans une nouvelle phase avec la réhabilitation et l’extension de l’ancien pavillon Blum et du pavillon ORL (oto-rhino-laryngologie). Ce dernier accueillera, sur une surface d’environ 8 000 m², des laboratoires et des bureaux de différentes tailles. Il sera définitivement livré au cours du premier trimestre 2023.

Les travaux se poursuivront par l’édification de nouveaux bâtiments et l’aménagement d’espaces extérieurs jusqu’en 2028. Précisons que le projet prévoit entre 17 000 m2 et 20 000 m² de constructions.

En ce qui concerne les coûts, la réhabilitation des deux pavillons historiques est chiffrée à plus de 15 millions d’euros. Les travaux d’infrastructures, quant à eux, sont estimés à environ 800 000 euros.