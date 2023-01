Bas-Rhin : les travaux dans le centre d’Haguenau continuent selon le dispositif « Action cœur de ville »

La Ville de Haguenau (Bas-Rhin) s’engage depuis 2018 dans la réalisation de projets visant à renforcer son attractivité dans le cadre du plan « Action cœur de ville ».

La restructuration du gymnase Kléber fait partie des grands projets inscrits dans ce plan. Construit dans les années 1980, cet équipement urbain ne répond plus aux exigences actuelles en matière de fonctionnalité et de normes environnementales. Avec une superficie d’environ 1 200 m², le nouveau gymnase disposera d’une grande salle multisports modulable, de locaux d’entretien et de rangements, d’un bureau ainsi que de vestiaires. Il sera, en outre, un exemple de sobriété énergétique. Sa réouverture est prévue pour la prochaine rentrée 2023.

Par ailleurs, les travaux continuent pour la rue de la Croix de Pierre avec des aménagements paysagers. D’autre part, les travaux du nouveau parking à l’entrée sud de la commune ont commencé en octobre 2022 pour une fin de chantier prévue au printemps 2023. Situé au carrefour de la route de Strasbourg et du boulevard Louise-Amélie Leblois, le parking aura environ 120 places de stationnement. Il sera doté de cinq bornes de recharge pour véhicules électriques. La Ville envisage d’y installer des ombrières photovoltaïques.