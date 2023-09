Bas-Rhin : le point sur le projet « ring vélo » de la ville de Strasbourg

Annoncé et en consultation publique depuis quelques mois, le projet « ring vélo » de la ville de Strasbourg (Bas-Rhin) franchit une nouvelle étape. Selon le calendrier de la municipalité, les travaux débuteront au plus tard d’ici à la fin de l’année, pour une livraison prévue en 2026. Ce projet, mené par l’Eurométropole, consiste à aménager un contournement cyclable et piéton de forme circulaire de près de quatre kilomètres dans le secteur de la Grande Île.

Dans le cadre de ce chantier, des lignes de bus de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) vont être déplacées afin de libérer l’espace nécessaire au tracé de la future piste. Des trottoirs seront agrandis et des plantations viendront agrémenter le tout.

Ce chantier, dont le coût s'élève à 7 millions d'euros, vise à faciliter et à sécuriser la circulation des cyclistes et des piétons dans le secteur.