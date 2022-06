Bas-Rhin : le début des travaux du parking silo à Haguenau se précise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Haguenau (Bas-Rhin), les travaux du futur parking silo à la gare vont commencer avant l’été 2022.

La phase d’études pour la réalisation du parking silo au sein du Pôle gare d’Haguenau (Bas-Rhin) a débuté en mars 2021. Le site prévu pour le projet s’étend sur environ 3 500 m², entre la rue du Moulin-Neuf et les voies ferrées situées à proximité immédiate du Passe-Quartier.

L’opération portera sur la construction d’un équipement en superstructure, relié directement au Passe-Quartier pour répondre aux besoins des usagers. Elle comprendra un parking public de 600 places, un parking à vélos de 300 places et dix places dédiées aux véhicules deux-roues motorisés. Le dernier étage du parking accueillera des panneaux photovoltaïques pour la production d’énergie renouvelable.

Si l’inauguration de l’Espace Gare et Services a eu lieu en décembre 2021, les travaux du futur parking silo devraient commencer avant l’été 2022 pour une livraison prévue d’ici à la fin de l’année 2023. Le coût du projet s’élève à plus de 12 millions d’euros, un montant cofinancé par la Communauté d’agglomération d’Haguenau (CAH), la Collectivité européenne d’Alsace, la région Grand Est et l’État.

Après la livraison du parking, l’étape suivante se focalisera sur la réorganisation des gares routières urbaines et interurbaines.