Bas Rhin : le début de l’extension du Rhénus Sport pour 2023.

Le Rhénus Sport de Strasbourg (Bas-Rhin) est une salle omnisports située dans le quartier du Wacken. Le club de basket de la SIG a mis en œuvre le projet du nouveau Rhénus qui porte le nom de « Crédit Mutuel Forum ». Il s’agit de l’extension d’une salle de basket de la SIG Arena. Le projet est réalisé en partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg ou EMS. Après l’obtention du permis de construire, le début du chantier aura lieu d’ici à 2023. La livraison des travaux est prévue d’ici à l’été 2024.

La future construction pourra accueillir près de 8 500 places en plus de 1 200 supplémentaires réservées aux VIP. Le projet comprend l’aménagement d’un parvis et de salles d’entraînement et de restauration. En outre, le nouvel équipement abritera un centre de formation pour les métiers du domaine sportif. Il s’agira d’une construction durable et le site disposera de sa propre centrale énergétique. Aussi, l’isolation du bâtiment sera remise aux normes en vue de la réduction de la consommation énergétique. L’EMS a également annoncé la mise en place de voies douces avec l’aménagement d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

L’Eurométropole de Strasbourg a attribué au projet privé de la SIG une subvention de près de 7 millions d’euros. La Région et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ont également apporté leur contribution financière.