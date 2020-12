Bas-Rhin : la rocade sud de Strasbourg est enfin ouverte

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Valider Valider

Longue de 4,6 km, la rocade sud de Strasbourg vient d’être ouverte à la circulation. Elle permettra le désengorgement de nombreux nœuds de trafic routier.

La rocade sud de Strasbourg est enfin opérationnelle après une décennie d’études et de concertation, puis 5 ans de travaux. Son ouverture a été officiellement effectuée le 6 décembre dernier. Cette rocade, entre le pont Pflimlin sur le Rhin et l’Autoroute A35, est longue de 4,6 km. Sa mise en service a pour objectif de désengorger plusieurs nœuds de trafic routier au sud de Strasbourg, tout en étant un trait d’union entre le port et l’aéroport.

Pour les usagers et les habitants, cette nouvelle infrastructure est la fin d’interminables bouchons. Thierry Schaal, maire de Fegersheim (Bas-Rhin), n’a pas manqué de montrer sa satisfaction. « Ça va désengorger certains secteurs et fluidifier le trafic. Nous, sur la commune de Fegersheim, on va être content puisqu’on va avoir une interdiction de transit des poids lourds jour et nuit, alors qu’actuellement l’interdiction ne vaut que pour la nuit, donc oui ça devrait baisser le trafic des poids lourds, donc faciliter la vie des habitants de Fegersheim », a souligné l’élu.