Bas-Rhin : la coupole de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg se refait une beauté

La restauration de la coupole de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg (Bas-Rhin) s’échelonnera jusqu’en 2024.

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) lance la réhabilitation de la coupole au-dessus du chœur de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg (Bas-Rhin). Cette opération, chiffrée à 1,7 million d’euros, prendra fin en 2024. La coupole, édifiée entre 1180 et 1200, présente des détériorations causées, en partie, par les sinistres subis depuis la guerre de 1870 et par certaines rénovations inadaptées de la fin du XIXe siècle. La remise en état de cette structure est à la fois d’ordre sécuritaire et sanitaire. Elle a aussi pour objectif de redonner à la coupole son cachet d’antan.

L’opération prévoit, entre autres, la suppression de l’enduit de ciment appliqué sur l’extrados (surface convexe et extérieure d’une voûte ou d’un arc) en 1872-1873. Ce matériau sera remplacé par une couverture de plomb afin d’assurer et d’améliorer la ventilation et la mise hors d’eau des maçonneries. La face intérieure de la coupole bénéficiera d’un profond nettoyage. Les maçonneries seront étudiées par des archéologues du Centre d’études médiévales d’Auxerre (CEM), puis purgées des sels qui les ont contaminées. Un enduit de mortier à la chaux sera ensuite appliqué.