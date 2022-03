Bas-Rhin : la construction de l’école Mentelin à Strasbourg est lancée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La future école Mentelin, en construction à Strasbourg, ouvrira en 2024.

La construction du nouveau groupe scolaire du quartier de Koenigshoffen, à Strasbourg (Bas-Rhin), est désormais lancée. Des travaux de dépollution et de terrassement sont effectués à l’emplacement situé sur la rue Jean-Mentelin. Selon le calendrier de réalisation du projet, les futurs locaux, qui totaliseront 5 600 mètres carrés de superficie, seront livrés avant la rentrée 2024. Ils seront constitués de huit salles de classe pour l’école maternelle, de dix autres pour les élèves de niveau élémentaire, et d’espaces dédiés à l’enseignement préscolaire. Un restaurant, des espaces verts à vocation pédagogique et des salles polyvalentes, réservées aux cours ainsi qu’aux préaux, compléteront les infrastructures.

Le coût du projet, confié à l’agence MW Architectes et au cabinet autrichien Feld 92, est estimé à 14,66 millions d’euros. Rappelons que la construction de l’école vise à accompagner l'accroissement de la natalité et les nouveaux programmes immobiliers dans le quartier et dans la ville de Strasbourg.