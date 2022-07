Bas-Rhin : la Compagnie des transports strasbourgeois réhabilite les rails de ses lignes de tramways à Strasbourg

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux engagés par la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) sur plusieurs lignes de tramways à Strasbourg (Bas-Rhin) entraînent l’interruption totale de la circulation sur les tronçons concernés.

À Strasbourg (Bas-Rhin), la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) profite de l’apaisement du trafic ferroviaire en saison estivale pour effectuer des travaux de maintenance et d’entretien des rails de ses lignes de tramway. Le but est d’optimiser le confort et la sécurité des usagers.

Depuis le 20 juin 2022, plusieurs lignes sont concernées par ces travaux qui se poursuivront jusqu’au 26 août prochain. L’opération a lieu en trois phases pour ne pas interrompre toutes les lignes simultanément. Du 20 juin au 8 juillet, le chantier portera sur les lignes C, E et F, entraînant leur fermeture entre les stations République et Esplanade-Place d’Islande. Du 11 au 29 juillet, les travaux concerneront les lignes A et D, provoquant leur interruption entre les stations Homme-de-Fer et Étoile-Polygone. Enfin, le chantier se concentrera sur la ligne B du 1er au 26 août. Ceci entraînera la fermeture de cette ligne entre les stations Elsau et Homme-de-Fer.

Pendant les périodes de fermeture, des bus de remplacement sont mis en place afin d’assurer la continuité du service de transports en commun.