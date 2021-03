Bas-Rhin : la Communauté de communes de la Basse-Zorn a organisé un sondage en ligne autour de la mobilité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Grands projets Supprimer Mobilité Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de la réalisation de son projet de territoire 2030, la Communauté de communes de la Basse-Zorn a invité la population à participer à un sondage en ligne sur le thème de la mobilité.

La question de la mobilité est d’une importance toute particulière dans la réalisation du projet de territoire 2030 de la Basse-Zorn (Bas-Rhin). En effet, elle constitue une action complémentaire découlant du premier axe stratégique du projet : « valoriser et préserver la qualité du cadre de vie, bien commun de la Basse-Zorn ». En ce sens, la Communauté de communes de la Basse-Zorn souhaite élaborer un Plan Global de Déplacements (PGD). Elle a ainsi lancé un sondage en ligne pour connaître les attentes de la population et alimenter les réflexions. Le formulaire en ligne insiste surtout sur le rythme et les moyens de déplacement ainsi que sur les besoins en termes de mobilité des habitants. Cette campagne de collecte d’avis a débuté en décembre 2020 et a pris fin en janvier dernier.

Le PGD permettra de définir la stratégie globale des mobilités du territoire et le cadre des actions correspondantes. L’objectif est de faciliter, de sécuriser et d’améliorer les déplacements, tout en réduisant la pollution. La Communauté de communes de la Basse-Zorn est aidée par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de moins de 100 000 habitants dans la mise en place de ce document, conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM). Elle a par ailleurs confié la mission d’accompagnement de l’étude et de l’élaboration du PGD à l’Agence de Développement et d’Urbanisme de l’agglomération Strasbourgeoise (ADEUS).