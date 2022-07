Bas-Rhin : la cité Reuss à Strasbourg réhabilitée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Habitat Supprimer Valider Valider

L’opérateur de l’habitat social Ophéa vient de réhabiliter les 338 logements de la cité Reuss à Strasbourg (Bas-Rhin).

Ophéa a lancé le programme de réhabilitation de la cité Reuss, dans le quartier du Neuhof à Strasbourg (Bas-Rhin), en 2019. Ce projet, soutenu par la Banque des territoires, portait sur la rénovation complète des 338 logements de la cité, tout en conservant l’architecture de ces immeubles datant des années 1950. Ces logements sont répartis dans 15 édifices implantés sur trois îlots. L’objectif de l’opération a été de transformer chaque immeuble en bâtiment basse consommation (BBC).

Les façades de la cité Reuss ont bénéficié d’une isolation extérieure avec reconstitution des modénatures (des éléments solidaires d'ornementation de la façade dans la continuité des enduits), des encadrements d’origine et des corniches. Dans les logements, les pièces d’eau et les loggias ont été rénovées. Le remplacement des fenêtres et des portes palières a également été réalisé, ainsi que la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée. Les espaces extérieurs furent, en outre, réaménagés avec des chemins piétons et des jardins partagés.

Ce projet s’inscrit dans la cadre du Programme national de renouvellement urbain (PNRU) concernant cinq quartiers de Strasbourg. La Banque des territoires a participé au financement à hauteur de 17 millions d’euros. L’Agence nationale pour la rénovation urbaine y a également contribué avec un montant d’environ 5 millions d’euros.