Bas-Rhin : l’extension du centre socioculturel de Hœnheim se poursuit

Les travaux de rénovation du centre socioculturel du Ried à Hœnheim se poursuivront par l’aménagement de l’espace extérieur. La pose des bardages et la mise en peinture du nouveau bâtiment ont été achevées en ce début d’année 2023. De nouvelles opérations seront réalisées au niveau de la cour extérieure durant le premier trimestre 2023. Elles porteront sur l’installation d’une nouvelle aire de jeux et sur la réalisation d’un nouvel aménagement paysager.

Rappelons que l’extension du centre socioculturel du Ried a pour objectif d’améliorer l’accessibilité et la sécurité du bâtiment. Le chantier vise également à renforcer l’offre auprès des communes voisines et à répondre aux besoins de la population en matière de diversité d’activités. L’agrandissement de l’espace permettra de développer des projets et des actions s’adressant à tous publics.

Au total, près de 2 millions d’euros ont été investis dans le projet. Le financement a été pris en charge par la commune et le département du Bas-Rhin.