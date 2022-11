Bas-Rhin : l’aéroport de Strasbourg-Entzheim sera en travaux au printemps 2023

Du 14 mars au 14 avril 2023, l’aéroport de Strasbourg-Entzheim (Bas-Rhin) dans la région Grand-Est fera l’objet de travaux de remise en état. Le chantier concernera principalement la réfection de la piste. L’aéroport sera, en conséquence, fermé durant une période d’un mois. La présidence directoire de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim a souligné que ces travaux sont essentiels et ils sont généralement programmés tous les 12 ou 15 ans. Or, la dernière réfection entreprise remonte à plus de 20 ans. La couche de surface de la piste est aujourd’hui très abîmée et doit être refaite. Par ailleurs, les travaux seront suivis par la mise en place de nouveaux feux de balisage LED.

Cette opération a pour objectif de garantir la sécurité des décollages ainsi que des atterrissages. Durant cette fermeture de l’aéroport, les compagnies aériennes qui le desservent devront s’adapter et choisir d’elles-mêmes où elles vont détourner leurs vols. Le site devrait rouvrir le 15 avril 2023.