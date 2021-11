Bas-Rhin : des passes à poissons sur les barrages hydroélectriques de Rhinau et de Marckolsheim

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Grands projets Supprimer Valider Valider

L’État français va construire deux passes à poissons sur les barrages hydroélectriques de Rhinau et de Marckolsheim.

Bérangère Abba, la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, a annoncé début novembre la construction de deux passes à poissons sur les barrages hydroélectriques de Rhinau et de Marckolsheim (Bas-Rhin). L’objectif est de permettre aux poissons de franchir les obstacles naturels et artificiels le long de la rivière du Rhin, de Bâle jusqu’à l’embouchure de Rotterdam, aux Pays-Bas. Le futur chantier découle notamment des engagements du Gouvernement pour préserver la continuité écologique du fleuve, conformément au « Plan Rhin 2020 ».

Chacune des infrastructures devrait avoir une longueur d’environ 1 000 mètres. Les travaux de construction, devant être lancés l’an prochain, seront notamment placés sous la maîtrise d’ouvrage d’EDF. Ce fournisseur d’électricité disposera de trois ans pour mettre en place la passe de Rhinau, et d’un an de plus pour celle de Marckolsheim. Un budget de 80 M€ sera mobilisé pour la réalisation de ces projets. Leur financement sera issu des fonds dédiés au plan de relance économique de la France.