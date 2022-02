Bas-Rhin : déploiement du plan vélo

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le plan vélo d’Obernai prévoit la mise à disposition d’un réseau cyclable structurant, continu et sécurisant dans la commune.

En septembre 2021, la commune d’Obernai (Bas-Rhin) a présenté plus en détail son plan vélo pour 2021-2024. D’un montant de 11 millions d’euros, ce plan permettra de changer l’image de la ville dans les prochaines années. Il comprendra la création de pistes cyclables le long des axes routiers principaux situés à l’est de la ville. D’autres améliorations sont aussi programmées à court et à moyen terme, comme l’élargissement des liaisons douces et la mise en place d’abris de vélos sécurisés.

Dans le cadre de ce plan vélo, des aménagements sont prévus sur les axes Maréchal-Juin et Contournante-D426. Ils porteront sur la création de pistes cyclables unidirectionnelles de 1,50 mètre de large de chaque côté de la chaussée. Une piste bidirectionnelle est envisagée pour l’axe Contournante-D426. Sur ces mêmes axes, la mise en place d’un séparateur de 50 cm entre la chaussée et la piste cyclable est aussi programmée pour assurer la sécurité des vélos.

Un aménagement cyclable en site propre, avec des pistes unidirectionnelles de chaque côté est, en outre, prévu rue du Général-Gouraud. Ce chantier comprendra également le traitement en bande cyclable sur chaussée, entre la rue du Stade et l’avenue de Gail. Enfin, une voie verte sera créée entre la rue du Coteau et la rue du Génie. Il s’agit d’un aménagement mixte qui nécessitera la réalisation d’acquisitions foncières auprès des propriétaires riverains.