Bas-Rhin : démarrage des travaux d’extension de la ligne G du bus à haut niveau de service à Strasbourg.

Des travaux d’extension sur plus de cinq kilomètres supplémentaires sont en cours sur la ligne G du bus à haut niveau de service (BHNS) à Strasbourg (Bas-Rhin). Cet itinéraire reliera l’Espace européen de l’entreprise à l’Esplanade, dont la longueur totale mesurera plus de dix kilomètres. Le chantier s’étalera sur une période de plus d’un an.

D’ici à novembre prochain, les travaux de voirie à effectuer porteront sur le renouvellement des conduites d’eau sur le boulevard de Lyon ainsi qu’aux abords du parc de l’Étoile. Les opérations d’aménagements des réseaux d’électricité haute tension seront lancées d’ici au printemps 2023. Quant à la réfection des enrobés, elle se tiendra d’ici à l’été prochain. L’installation de l’équipement des futures stations et les essais à blanc se feront avant la rentrée 2023.

La création d’une plateforme en béton sur l’ensemble du trajet pour que le BHNS puisse circuler en site propre est également prévue. La mise en service de cette ligne supplémentaire est attendue d’ici à décembre 2023.