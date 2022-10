Bas-Rhin : de nouveaux équipements prendront place au centre-ville de Strasbourg le temps du repos scolaire

Pour la première semaine des vacances de la Toussaint, un mur d’escalade et des tyroliennes seront installés sur la Presqu’île Malraux à Strasbourg (Bas-Rhin). Ces équipements ludiques dédiés aux enfants seront accessibles au public du 24 au 29 octobre. Ils permettront d’offrir une nouvelle expérience aux plus jeunes pendant le repos scolaire. Encadrées par des moniteurs, les activités seront libres d’accès et proposées gratuitement.

Ces installations temporaires seront réparties sur trois lieux. D’une taille de 0,80 mètre à 1,10 mètre, le parcours aventure de la place Saint-Thomas sera réservé aux bambins de deux à six ans. La Presqu’île Malraux accueillera également un parcours aventure, un glacier d’escalade et une tyrolienne. Elle sera destinée aux enfants de six à 12 ans. Par ailleurs, la place du Château comprendra une tour multigrimpe, un parcours aventure et une tyrolienne. Mesurant plus de 1,10 mètre, l’installation sera dédiée aux enfants de six à 12 ans.