Bas-Rhin : création d’une zone d’expansion de crues à Vendenheim

À Vendenheim (Bas-Rhin), le cours d’eau du Muhlbaechel a été réorienté sur un nouveau tracé qui a été réalisé à la sortie de la commune. Le cheminement redessiné s’étend sur plus d’un kilomètre de longueur, il est situé dans une zone non urbanisée entre le contournement ouest de Strasbourg et le rond-point sur la route de Berstett.

Au total, un budget de 1,5 million d’euros a été investi dans la réalisation des travaux d’aménagement. Le financement a été assuré par la région Grand-Est, l’Agence de l’eau et l’Eurométropole de Strasbourg. Selon cette dernière, il s’agissait d’une opération destinée à prévenir les risques d’inondation sur la commune. La déviation permettrait notamment de déverser les eaux de crues sur la zone humide de six hectares, qui servira ainsi de bassin tampon durant les fortes précipitations estivales. La création de cette zone d’expansion de crues fait suite aux problèmes d’inondation, survenus lors de l’été 2017.