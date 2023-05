Bas-Rhin : à Strasbourg, des projets sur le secteur de la Robertsau

La Robertsau est un quartier de Strasbourg (Bas-Rhin) bordant le Rhin et l’Allemagne. Le chantier d’aménagement d’une nouvelle maison de la petite enfance va commencer cette année dans ce secteur. L’opération sera réalisée au carrefour de la rue des Fleurs et de la rue de la Carpe-Haute. L’équipement sera doté de 60 places et il permettra de regrouper et de relocaliser le multi-accueil du quartier du Wacken. Il disposera d’un pôle d’accueil et administratif, d’espaces de vie, de salles d’activités et de restauration, ainsi que de locaux de service et pour le personnel. L’ensemble sera établi sur une surface d’environ 950 m². Les espaces extérieurs, quant à eux, représenteront une superficie de 510 m². Le montant des travaux s’élève à plus de 2 millions d’euros.

Par ailleurs, le projet d’aménagement des cours du foyer Saint-Louis sera également réalisé cette année. Il s’agit de deux espaces préservés de l’urbanisation, d’une surface totale de 1 600 m². Une démarche de concertation avec les habitants est ouverte jusqu’à l’automne pour définir les usages futurs de ces zones.