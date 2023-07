Bas-Rhin : à Geispolsheim, entretien de la chaussée sur l’autoroute M35

À Geispolsheim (Bas-Rhin), la circulation sur l’autoroute M35 (aussi appelée A35) est restreinte depuis le 7 juillet 2023 pour le chantier d’entretien de la chaussée dans le secteur de l’Elsau. Les travaux consistent à renouveler l’enrobé de la couche de roulement et le revêtement de la bande d’arrêt d’urgence. Ils incluent également la réfection des boucles de comptage, l’application de marquages au sol, la création d’un terre-plein central dans le secteur de la Vigie et le remplacement des joints de chaussée sur le pont sur la voie ferrée à Geispolsheim. Ces travaux seront achevés mi-août. Un budget de 7 millions d’euros est investi dans leur réalisation. Financé entièrement par l’Eurométropole de Strasbourg, le projet vise à renforcer la sécurité des usagers. La société Vinci, responsable de la maîtrise d’œuvre, a pris en compte les enjeux actuels de la transition écologique, avec notamment l’utilisation de véhicules de chantier électriques et l’emploi d’agrégats d’enrobé recyclés.