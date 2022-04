BAS CARBONE

En s'emparant de la question du carbone, la problématique environnementale achève de se transformer en projet de société.

Apparue discrètement en 2016 avec l'expérimentation du label Energie positive réduction de carbone (E+C-), la prise en compte du poids carbone des bâtiments devient un élément central du projet architectural, encadré par l'entrée en vigueur de la RE 2020, le 1er janvier dernier. La conception doit se repenser à l'aune d'une notion qui était quasiment inconnue il y a à peine dix ans, et inédite dans l'histoire de l'architecture. Les années qui viennent seront pour l'architecte comme pour l'ensemble des acteurs de la construction celles de la familiarisation avec ce nouveau sujet, qui ne saurait se traiter par des recettes simples et des solutions toutes faites, mais plutôt par une combinaison de moyens, évaluée en fonction des contextes locaux et programmatiques.