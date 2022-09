Quatre mouvements à noter dans le baromètre véranda de septembre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Chaque trimestre, le cabinet Influence établit pour Stores & Fermetures un baromètre digital de la véranda, reflétant la performance SEO des enseignes et des marques. Voici l'édition de septembre.

Le troisième baromètre digital dédié à la véranda de septembre ne fait pas apparaître de changement flagrant au premier abord. Mais à y regarder de plus près, quatre mouvements méritent une certaine attention. Tout d'abord, gustaverideau.com, qui prend la première place avec une augmentation de son pourcentage de pénétration de 36 points par rapport au baromètre de juin. Pour le nouveau deuxième et ancien premier, vie-veranda.com, c'est la dégringolade : son pourcentage de pénétration passe de 75,81 % (baromètre de juin 2022) à 36,19 %. Il est aussi possible de noter l'entrée dans le classement de mistermenuiserie.com directement à la 8e place. Enfin, veranda-grandeurnature.com a réalisé une belle percée dans le classement, en prenant cinq places et en se positionnant au pied du podium.

Rang Site % de pénétration Évolution du classement 1 gustaverideau.com 58,19 % +1 2 vie-veranda.com 36,73 % -1 3 veranda-grandeurnature.com 9,81 % +5 4 veranda-en-kit.com 7,69 % 1 5 akenaverandas.com 7,53 % -1 6 la-veranda.fr 4,34 % -3 7 renoval-veranda.com 3,13 % -1 8 mistermenuiserie.com 2,91 % Nouveau 9 conceptalu.com 2,33 % -2 10 veranda-veranco.com 1,22 % +1 11 lesmaisonsmodulaires.fr 0,64 % -1 12 technal.com 0,61 % =

Pour établir ce baromètre, l'agence Influence a construit avec Stores & Fermetures un panier de mots-clés. Le cabinet établit la récurrence des acteurs en première page de recherche sur Google. Une position qui reflète l'efficacité du référencement de chaque enseigne, et donc sa capacité à conquérir de nouveaux clients.