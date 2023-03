« Barbizon retrouve les couleurs chères à ses peintres », Gérard Taponat, maire

Barbizon (Seine-et-Marne) jette un pont entre l’éphémère et le durable. La commune profite de la deuxième édition de sa « fête des parcs et jardins », programmée du 29 avril au 1er mai, pour repenser son parc, sa rue principale et deux voies adjacentes. Elle retrouve les couleurs vivantes de son histoire pré-impressionniste.